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Комментарии
- Константин Затулин: Арестованные в Белоруссии журналисты должны быть освобождены
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Арест пророссийских журналистов в Белоруссии имеет предвзятые мотивы, возникновение которых должно стать предметом серьезного размышления не только для российского гражданского общества, но и для руководства Российской Федерации, считает директор Института стран СНГ, первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
- Русский мир станет геополитической реальностью
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Об итогах минувшего года, о проблемах, стоящих перед белорусским обществом, движением российских соотечественников и Русским миром «Материк» беседует с известным в Белоруссии общественным деятелем, писателем и публицистом, председателем Координационного совета белорусских организаций российских соотечественников Андреем Евгеньевичем Геращенко.
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Аналитика
- Белоруссия: провокации поставлены на поток?
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В последнее время в Республике Беларусь значительно активизировались деструктивные группировки различной ориентации, деятельность которых нацелена на сталкивание страны на путь украинского майдана.
- Переяславская Рада - это великая ирредента русского народа и она повторится!
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17 января в Институте стран СНГ состоялся Круглый Стол, посвященный очередной годовщине Переяславской Рады, состоявшейся 18 января 1654 года.
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Дайджест
- Сквозь частокол бюрократии
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Увы, но Россия не всегда с добром встречает соотечественников, решивших переселиться на историческую родину.
- Эстонским русскоязычным подросткам устроили проверку на лояльность
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Учащимся 10-го класса русскоязычных гимназий Эстонии на уроке «Гособорона» раздали анкеты с вопросами о Евросоюзе, угрозах для безопасности страны, России и НАТО. В анкете выделены несколько блоков, содержащих различные вопросы, на которые должны ответить пятнадцатилетние подростки.