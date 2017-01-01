перейти в раздел Комментарии Борьба с коррупцией в ЦА: взяточники не по карману государству Ряд государства в Центральной Азии меняют законодательство в интересах противодействия коррупции. По мнению экспертов, власти хотят "задобрить" народ и укрепить свою репутацию Россия укрепляет транзитный потенциал Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с коллегой из Казахстана создание «Нового шелкового пути»

перейти в раздел Аналитика В Москве прошла конференция по Международному транспортному коридору «Север-Юг» В рамках проведения этой конференции прошло техническое заседание, в качестве модератора которого выступил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Конец транзитной роли Украины России ни в коем случае не стоит продлевать эту роль