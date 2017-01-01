перейти в раздел Комментарии Савченко уедет, клоуны останутся Зачем Киев устроил черный пиар огненной Надежде План перезагрузки Киева Почему ни Трамп, ни кто-либо еще из западных политиков не поможет народу Украины?

перейти в раздел Аналитика Страсти по закону о выборах губернатора 24 января на сессии Законодательного собрания рассмотрят проект важного и долгожданного закона о выборах губернатора Севастополя. Накануне в городе вновь состоялись обсуждения закона: правительство и депутаты выслушали мнение жителей. Предложений оказалось много, а споры – жаркими. Эксперты считают законопроект далеким от совершенства, но представитель губернатора в Заксобрании отверг практически все идеи общественности. Новая глава в российско-молдавских отношениях Об итогах визита президента Молдовы И. Додона в Москву