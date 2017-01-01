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Интститут стран СНГ

Cоотечественники

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Аналитика

27.01.2017 12:32:16 Выступление Константина Затулина на «Рождественских чтениях»

Выступление Константина ЗАТУЛИНА, первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на «Рождественских чтениях» в Государственной Думе 26 января 2017 года

26.01.2017 15:40:24 Назарбаев был и остается «альфой и омегой» всего происходящего в Казахстане

Зав. Отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин о проекте реформы власти в Казахстане

26.01.2017 13:25:42 Элиты украинского майдана сами развалят страну. Не надо им мешать

Сядем на край обрыва и будем ждать, пока проплывет труп врага.

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Новости

27.01.2017 15:00:29
Президент Киргизии утвердил публикацию свежей конституции страны
27.01.2017 14:53:29
Грузия назвала Россию главной киберопасностью для себя
27.01.2017 14:50:16
На Украине хотят отменить празднование 8 марта, 1 мая и Дня Победы
27.01.2017 14:15:35
Песков подтвердил, что Путин в ближайшее время посетит Таджикистан и Киргизию
27.01.2017 12:58:25
Молдо-белорусский бизнес-форум пройдет в Кишиневе
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Комментарии

27.01.2017 16:21:06 Осужден за высказывание

В Казахстане к 5,5 годам лишения свободы приговорен житель Северо-Казахстанской области за дискуссию в социальной сети «Вконтакте». Ему вменены в вину возбуждение национальной розни и призывы к нарушению целостности Республики Казахстан.

26.01.2017 11:26:27 С чем связаны политические реформы в Казахстане

Политические реформы в Казахстане связаны с решением вопроса о преемнике президента Нурсултана Назарбаева, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

25.01.2017 18:03:06 Журналисту Сущенко придется ждать суда для обмена

Тем не менее, его адвокат Марк Фейгин считает, что в вопросе его освобождения есть положительные сдвиги
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Дайджест

27.01.2017 14:39:17
Поджигатели Беларуси. Как разрушают белорусско-российские отношения.
27.01.2017 14:35:51
Оскопление националистами цивилизационного достоинства украинцев
27.01.2017 14:29:18
Реальные жертвы антироссийской пропаганды в Литве: есть убитые
27.01.2017 13:06:25
Общеевразийское значение православной татарской культуры
27.01.2017 12:54:33
Российские граждане могут быть депортированы из России?
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Видео / Aудио

Грозин о том, как визит Путина укрепит отношения России и Таджикистана
Каким будет новый миропорядок? Первая Студия. Выпуск от 24.01.2017
Украина — США: развод по-американски? Особая статья от 24.01.2017
Жарихин об Украине на Пиджаках
Вечер с Владимиром Соловьёвым. Эфир от 23.01.2017
Глобализация и конфликтность мира
Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников
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Комментарии

С чем связаны политические реформы в Казахстане

Политические реформы в Казахстане связаны с решением вопроса о преемнике президента Нурсултана Назарбаева, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

Журналисту Сущенко придется ждать суда для обмена

Тем не менее, его адвокат Марк Фейгин считает, что в вопросе его освобождения есть положительные сдвиги

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Аналитика

Назарбаев был и остается «альфой и омегой» всего происходящего в Казахстане

Зав. Отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин о проекте реформы власти в Казахстане

Элиты украинского майдана сами развалят страну. Не надо им мешать

Сядем на край обрыва и будем ждать, пока проплывет труп врага.

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Дайджест

Поджигатели Беларуси. Как разрушают белорусско-российские отношения.

Поджигатели Беларуси. Как разрушают белорусско-российские отношения.

Назарбаев отдает часть полномочий, чтобы сделать государство более устойчивым

Президент Казахстана отметил, что после передачи части полномочий для главы государства станут приоритетом стратегические функции - роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти
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Экономика

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Комментарии

Европа заставит Украину закупать газ у России

Скоро стороны должны согласовать новую цену на «голубое топливо»

Борьба с коррупцией в ЦА: взяточники не по карману государству
Ряд государства в Центральной Азии меняют законодательство в интересах противодействия коррупции. По мнению экспертов, власти хотят "задобрить" народ и укрепить свою репутацию
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Аналитика

В Москве прошла конференция по Международному транспортному коридору «Север-Юг»

В рамках проведения этой конференции прошло техническое заседание, в качестве модератора которого выступил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Конец транзитной роли Украины

России ни в коем случае не стоит продлевать эту роль

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Дайджест

Локальные выгоды от транстихоокеанского провала

Экономист Евгений Винокуров о том, насколько отказ США от ТТП облегчит работу ЕАЭС

Тбилиси сдался «Газпрому»?

Раньше Грузия соглашалась на транзит газа в Армению только при оплате «натурой».
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Безопасность

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Комментарии

Афганистан: исламисты-националисты против халифатчиков

Средства массовой информации и особенно интернет в последние дни пребывают в странном радостном возбуждении: в Афганистане одна запрещённая в России террористическая организация - "Исламское государство" (ИГИЛ) - объявила джихад другой запрещённой в России террористической организации – движению "Талибан".

Савченко просит обменять российских заложников на украинских террористов

Если подтвердится, что среди пленных есть граждане РФ, российская сторона тщательно изучит списки Савченко и наличие в них россиян, считает заместитель заведующего отделом Украины Института стран СНГ, политолог Денис Денисов.
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Аналитика

Религиозный экстремизм в Центральной Азии: основные общие причины появления
Доклад  зав.Отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, с.н.с. Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН А.В. Грозина на VI-м Международном форуме «Ислам в мультикультурном мире». «Межконфессиональное согласие и преодоление радикализма». Россия, Казань. 17 – 18 декабря 2016
В Минске завершилось предпоследнее в этом году заседание Контактной группы по Донбассу

Украинская сторона, фактически отказалась от своих обязательств

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Дайджест

Военный союз России и Армении

Обиды Азербайджана Израилю в обузу

Таджикско-афганский рубеж: чего ждать из-за Пянджа?

Политики и эксперты уже не первый год выражают обеспокоенность обстановкой в сопредельном с Таджикистаном афганском приграничье.

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Комментарии

Осужден за высказывание

В Казахстане к 5,5 годам лишения свободы приговорен житель Северо-Казахстанской области за дискуссию в социальной сети «Вконтакте». Ему вменены в вину возбуждение национальной розни и призывы к нарушению целостности Республики Казахстан.

Антон Половенко: Николаевская, Одесская и Херсонская области это историческая территория Северного Причерноморья!

О событиях весны 2014 года в Николаеве в интервью «Материку» рассказал один из лидеров «Николаевского Антимайдана» Антон Половенко

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Аналитика

Выступление Константина Затулина на «Рождественских чтениях»

Выступление Константина ЗАТУЛИНА, первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на «Рождественских чтениях» в Государственной Думе 26 января 2017 года

В защиту очевидного

Считают ли сами белорусы себя оскорбленными?

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Дайджест

Оскопление националистами цивилизационного достоинства украинцев

Оскопление националистами цивилизационного достоинства украинцев

Реальные жертвы антироссийской пропаганды в Литве: есть убитые

Антироссийская пропаганда в Прибалтике начинает давать уродливые всходы.
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Комментарии

Информационная война

Хунта продолжает публиковать свои фейки.

Не спешите осуждать Митрополита Онуфрия

Зачем УПЦ ходатайствовала за оккупанта Новороссии Колодия, освобожденного в ЛДНР по ходатайству Блаженнейшего митрополита?

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Аналитика

"Фроловликс" как оружие информационной войны против православно-патриотического сообщества

Заявление Кирилла Фролова относительно компиляций на основе вскрытой электронной почты

О возрождении одной из бесценных культурно-духовных традиций на постсоветском пространстве

Тасаввуф становится чрезвычайно востребованным и среди мусульманской элиты постсоветских обществ, что еще более затрудняет поиск ее представителями приемлемых путей к Всевышнему и конкретных духовных наставников.

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Дайджест

Общеевразийское значение православной татарской культуры

25.01.2017 в храме апостола Фомы на Кантемировской, основанном принявшим мученическую кончину за Веру во Христа отцом Даниилом Сысоевым, при участии Византийского клуба впервые прошла Татарская секция Рождественских чтений (Вторая Православная Татарская Конференция).

Мусульмане России рассредоточиваются

В исламском сообществе наблюдается децентрализация и вероятна смена элит
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Комментарии

Кыргызстан и Россия

В г. Ош (Киргизия) в апреле прошла «Неделя российского кино в Кыргызстане. Древний город Ош». Комментирует это событие С.К.Шарипова.

Триллер «Украина»: Европа узнает о насильственной бандеризации «Незалежной»

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков рассказал, что слова режиссёра и реакция на фильм украинских властей отчетливо свидетельствуют о том, что в Европе никто не знает толком, ни где находится Украина, ни тем более об ужасах насильственной бандеризации страны.

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Аналитика

Следующий флешмоб - декламация Гоголя!
На Киевском вокзале состоялся флэшмоб с пением малороссийской песни "Распрягайте хлопцы, кони" в исполнении движения "Сорок сороков" в знак единства православного русского народа.
Исход

В Ялте состоялось гражданское и церковное поминовение граждан России, погибших в ходе гражданской войны 1917-1922 гг., а также граждан России, вынужденных уйти в изгнание и умерших на чужбине.

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Дайджест

Безрадостный праздник, или Плач об украинской письменности
Почти двадцать лет, с 1997 года, 9 ноября официальная Украина отмечает праздник – День украинской письменности и языка.
Как русичи стали «украинцами»

Своими взглядами на происхождение украинцев поделился академик Национальной Академии наук Украины, директор Института археологии НАН Украины Петр Толочко, автор книги «Откуда пошла Русская земля».
Денис Олегович Денисов

Заместитель заведующего отделом Украины
Владимир Георгиевич Егоров

Заместитель директора Института стран СНГ, доктор исторических наук
Руслан Забеевич Харабуа

Старший научный сотрудник отдела Кавказа Института стран СНГ
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