перейти в раздел Комментарии Михаил Ремизов: Есть красная линия, за которую Лукашенко не может зайти О том, как далеко могут зайти в «обмене любезностями» Минск и Москва «Материку» рассказал президент Института национальной стратегии, председатель президиума экспертного совета при председателе коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Ремизов. Лукашенко любит устраивать бег на месте в сторону Запада Замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал традиционным поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко, который славится своими громкими высказываниями в адрес России, и, несмотря на это, часто добивается своих целей во время переговоров.

перейти в раздел Аналитика Перспективы развития Молдовы и Приднестровья после президентских выборов В Институте стран СНГ 26 января 2017 года состоялся круглый стол на тему: «Перспективы развития Молдовы и Приднестровья после президентских выборов» Через Минск любой иностранец мог бесконтрольно попасть в Москву Для чего была создана погранзона, почему Минск сделал реверанс Европе в ущерб интересам России и потеряем ли мы партнера?