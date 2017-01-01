перейти в раздел Аналитика В Москве прошла конференция по Международному транспортному коридору «Север-Юг» В рамках проведения этой конференции прошло техническое заседание, в качестве модератора которого выступил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев. Конец транзитной роли Украины России ни в коем случае не стоит продлевать эту роль

перейти в раздел Дайджест Локальные выгоды от транстихоокеанского провала Экономист Евгений Винокуров о том, насколько отказ США от ТТП облегчит работу ЕАЭС Тбилиси сдался «Газпрому»? Раньше Грузия соглашалась на транзит газа в Армению только при оплате «натурой».