Интститут стран СНГ
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Заместитель заведующего отделом Украины
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Пресс-секретарь АНО "Институт Стран СНГ в г. Севастополе"
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Старший научный сотрудник отдела Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2-го класса.