Мы не признаем правомочности этого судилища!

Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

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Интститут стран СНГ

Cоотечественники

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Тема дня

Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт

Прямая речь


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Аналитика

16.01.2017 13:24:59 «Русский и Арабский мир: от общих смыслов к общим стратегиям»

13 января 2017 года успешно прошла видеоконференция «Русский и Арабский мир: от общих смыслов к общим стратегиям». Организаторами мероприятия выступили Византийский клуб, Институт стран СНГ, Ассоциация православных экспертов.

16.01.2017 12:56:18 Мытарства «носителей русского языка»

В конце 2016 года К.Ф.Затулин внес поправки в законы о гражданстве РФ и о правовом положении иностранных граждан в РФ по упрощению процедуры приема в гражданства РФ «носителей русского языка». Сотни из них получили надежду на окончание своих мытарств на пути к российскому гражданству, о которых свидетельствуют многие письма депутату.

16.01.2017 11:11:31 Визит во Вьетнам

Отчет о поездке В.В. Евсеева во Вьетнам по приглашению Дипломатической академии Вьетнама, Фонда исследований Восточного моря и Ассоциации юристов Вьетнама (13 – 15 ноября 2016 г.)

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Новости

16.01.2017 15:04:24
В Киргизии объявлен траур по жертвам авиакатастрофы
16.01.2017 12:20:18
В Казахстане задержали бывшего замглавы администрации президента
16.01.2017 11:49:47
Власти Крыма подготовили проект резолюции о нарушении Киевом прав человека
16.01.2017 11:47:26
Путин и Додон обсудят приднестровскую проблему
16.01.2017 11:39:16
В Минске проходит первое в году заседание контактной группы
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Комментарии

16.01.2017 11:23:29 Афганистан: исламисты-националисты против халифатчиков

Средства массовой информации и особенно интернет в последние дни пребывают в странном радостном возбуждении: в Афганистане одна запрещённая в России террористическая организация - "Исламское государство" (ИГИЛ) - объявила джихад другой запрещённой в России террористической организации – движению "Талибан".

13.01.2017 11:03:28 Савченко просит обменять российских заложников на украинских террористов

Если подтвердится, что среди пленных есть граждане РФ, российская сторона тщательно изучит списки Савченко и наличие в них россиян, считает заместитель заведующего отделом Украины Института стран СНГ, политолог Денис Денисов.
12.01.2017 13:27:55 Андрей Грозин: Смена власти в Узбекистане заставила Казахстан задуматься

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин полагает, что переход от суперпрезиденской республики в Казахстане может стартовать в любой момент в силу разных причин
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Дайджест

16.01.2017 14:48:51
Тбилиси сдался «Газпрому»?
16.01.2017 14:34:06
Православные татары в Институте стран СНГ
16.01.2017 14:22:50
Весной доллар на Украине будет стоить 50 гривен…
16.01.2017 12:03:46
Дембельский визит Байдена: камо грядёши?
16.01.2017 11:44:41
Минские посиделки. Что нового?
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Видео / Aудио

Иран: год после отмены международных санкций
В Бельгии случился кризис толерантности
Украина в призме нового миропорядка
Грозин: смена власти в Узбекистане заставила Казахстан задуматься
Константин Затулин: Создание СНГ было отвлекающим моментом. Главная задача - распад СССР
Итоги года. Время покажет. Выпуск от 29.12.2016
Константин Затулин и Дмитрий Белик в программе "Актуально"
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Комментарии

Андрей Грозин: Смена власти в Узбекистане заставила Казахстан задуматься

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин полагает, что переход от суперпрезиденской республики в Казахстане может стартовать в любой момент в силу разных причин

Белорусский «безвиз» увеличит нагрузку на российские спецслужбы

Введение пятидневного безвизового режима для нескольких десятков стран позволит Белоруссии увеличить турпоток и пополнить за счет этого государственную казну, заявил заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ Александр Фадеев.

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Аналитика

Визит во Вьетнам

Отчет о поездке В.В. Евсеева во Вьетнам по приглашению Дипломатической академии Вьетнама, Фонда исследований Восточного моря и Ассоциации юристов Вьетнама (13 – 15 ноября 2016 г.)

Украина. Итоги 2016: страна-минус

Украинство: исчезающая натура.

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Дайджест

Дембельский визит Байдена: камо грядёши?

Дембельский визит Байдена: камо грядёши?

Война за мир

Почему на Украине возник общественный запрос на возобновление дружбы с Россией
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Экономика

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Комментарии

Борьба с коррупцией в ЦА: взяточники не по карману государству
Ряд государства в Центральной Азии меняют законодательство в интересах противодействия коррупции. По мнению экспертов, власти хотят "задобрить" народ и укрепить свою репутацию
Россия укрепляет транзитный потенциал

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с коллегой из Казахстана создание «Нового шелкового пути»

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Аналитика

В Москве прошла конференция по Международному транспортному коридору «Север-Юг»

В рамках проведения этой конференции прошло техническое заседание, в качестве модератора которого выступил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Конец транзитной роли Украины

России ни в коем случае не стоит продлевать эту роль

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Дайджест

Тбилиси сдался «Газпрому»?

Раньше Грузия соглашалась на транзит газа в Армению только при оплате «натурой».

Весной доллар на Украине будет стоить 50 гривен…

Весной доллар на Украине будет стоить 50 гривен…
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Безопасность

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Комментарии

Афганистан: исламисты-националисты против халифатчиков

Средства массовой информации и особенно интернет в последние дни пребывают в странном радостном возбуждении: в Афганистане одна запрещённая в России террористическая организация - "Исламское государство" (ИГИЛ) - объявила джихад другой запрещённой в России террористической организации – движению "Талибан".

Савченко просит обменять российских заложников на украинских террористов

Если подтвердится, что среди пленных есть граждане РФ, российская сторона тщательно изучит списки Савченко и наличие в них россиян, считает заместитель заведующего отделом Украины Института стран СНГ, политолог Денис Денисов.
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Аналитика

Религиозный экстремизм в Центральной Азии: основные общие причины появления
Доклад  зав.Отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, с.н.с. Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН А.В. Грозина на VI-м Международном форуме «Ислам в мультикультурном мире». «Межконфессиональное согласие и преодоление радикализма». Россия, Казань. 17 – 18 декабря 2016
В Минске завершилось предпоследнее в этом году заседание Контактной группы по Донбассу

Украинская сторона, фактически отказалась от своих обязательств

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Дайджест

Минские посиделки. Что нового?

Переговоры по-прежнему остаются главным инструментом в попытках урегулировать конфликт в Донбассе

Больше штыков для Грибаускайте

Литва готовится ко всеобщему армейскому призыву
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Комментарии

Константин Затулин: Арестованные в Белоруссии журналисты должны быть освобождены
Арест пророссийских журналистов в Белоруссии имеет предвзятые мотивы, возникновение которых должно стать предметом серьезного размышления не только для российского гражданского общества, но и для руководства Российской Федерации, считает директор Института стран СНГ, первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Русский мир станет геополитической реальностью

Об итогах минувшего года, о проблемах, стоящих перед белорусским обществом, движением российских соотечественников и Русским миром «Материк» беседует с известным в Белоруссии общественным деятелем, писателем и публицистом, председателем Координационного совета белорусских организаций российских соотечественников Андреем Евгеньевичем Геращенко.

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Аналитика

Мытарства «носителей русского языка»

В конце 2016 года К.Ф.Затулин внес поправки в законы о гражданстве РФ и о правовом положении иностранных граждан в РФ по упрощению процедуры приема в гражданства РФ «носителей русского языка». Сотни из них получили надежду на окончание своих мытарств на пути к российскому гражданству, о которых свидетельствуют многие письма депутату.

Начало американской Руси
Христианская Америка против "Соединенных Штатов Антихриста"

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Дайджест

«Российский колониализм»: мифы и факты

В начале декабря на церемонии вручения премии «Алтын сапа» («Золотое качество») президент Нурсултан Назарбаев выступил с резкой критикой «колониального прошлого» Казахстана, имея в виду период пребывания его территории в составе Российской империи.

«Физ-ра и мова!»: Минобразования Украины выкидывает из школьных программ математику и естественные науки

«Физ-ра и мова!»: Минобразования Украины выкидывает из школьных программ математику и естественные науки
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Комментарии

Не спешите осуждать Митрополита Онуфрия

Зачем УПЦ ходатайствовала за оккупанта Новороссии Колодия, освобожденного в ЛДНР по ходатайству Блаженнейшего митрополита?

РПЦ никогда не согласится на независимость Украинской церкви

Слова Патриарха Кирилла о том, что автокефалии УПЦ МП не будет никогда, являются пророческими и историческими, считает Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов

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Аналитика

«Русский и Арабский мир: от общих смыслов к общим стратегиям»

13 января 2017 года успешно прошла видеоконференция «Русский и Арабский мир: от общих смыслов к общим стратегиям». Организаторами мероприятия выступили Византийский клуб, Институт стран СНГ, Ассоциация православных экспертов.

Православный анализ главных религиозных событий ушедшего года и тенденции на 2017 год

Произвести глубокий анализ событий происшедших в ареале РПЦ в контексте мировых событий ушедшего года, увидеть тенденции происходящих процессов, выработать позицию и дать адекватный ответ на современные вызовы - вот наши общие задачи и цели, которые стоят перед Церковью.

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Дайджест

Православные татары в Институте стран СНГ

Православные татары в Институте стран СНГ

«В храме должен быть храм, в монастыре - монастырь!»

Заявление Союза Православных граждан
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Комментарии

Кыргызстан и Россия

В г. Ош (Киргизия) в апреле прошла «Неделя российского кино в Кыргызстане. Древний город Ош». Комментирует это событие С.К.Шарипова.

Триллер «Украина»: Европа узнает о насильственной бандеризации «Незалежной»

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков рассказал, что слова режиссёра и реакция на фильм украинских властей отчетливо свидетельствуют о том, что в Европе никто не знает толком, ни где находится Украина, ни тем более об ужасах насильственной бандеризации страны.

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Аналитика

Следующий флешмоб - декламация Гоголя!
На Киевском вокзале состоялся флэшмоб с пением малороссийской песни "Распрягайте хлопцы, кони" в исполнении движения "Сорок сороков" в знак единства православного русского народа.
Исход

В Ялте состоялось гражданское и церковное поминовение граждан России, погибших в ходе гражданской войны 1917-1922 гг., а также граждан России, вынужденных уйти в изгнание и умерших на чужбине.

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Дайджест

Безрадостный праздник, или Плач об украинской письменности
Почти двадцать лет, с 1997 года, 9 ноября официальная Украина отмечает праздник – День украинской письменности и языка.
Как русичи стали «украинцами»

Своими взглядами на происхождение украинцев поделился академик Национальной Академии наук Украины, директор Института археологии НАН Украины Петр Толочко, автор книги «Откуда пошла Русская земля».
Геннадий Михайлович Данилов

Системный администратор АНО "Институт стран СНГ в городе Севастополе"

Дарья Андреевна Гребенюк

Специалист пресс-службы
Александр Владимирович Фадеев

Заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ
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