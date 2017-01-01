Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

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Интститут стран СНГ

Cоотечественники

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Аналитика

26.01.2017 13:25:42 Элиты украинского майдана сами развалят страну. Не надо им мешать

Сядем на край обрыва и будем ждать, пока проплывет труп врага.

26.01.2017 12:17:50 В защиту очевидного

Считают ли сами белорусы себя оскорбленными?

25.01.2017 14:54:53 Белорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?

Как дорого белорусам обойдутся заигрывания их властей с Польшей?

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Новости

26.01.2017 12:45:47
Социалисты Молдавии инициирует референдум об отмене Закона, обязавшего население выплачивать украденный миллиард
26.01.2017 11:35:02
Нурсултан Назарбаев объявил о реформе системы власти в Казахстане
25.01.2017 17:08:19
Лавров и Мамедъяров обсудили в Москве урегулирование карабахского конфликта
25.01.2017 16:52:51
Шойгу поручил усилить войска на юге России из-за конфликта на Украине
25.01.2017 12:03:47
В Литву прибыли первые военные батальона НАТО
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Комментарии

26.01.2017 11:26:27 С чем связаны политические реформы в Казахстане

Политические реформы в Казахстане связаны с решением вопроса о преемнике президента Нурсултана Назарбаева, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

25.01.2017 18:03:06 Журналисту Сущенко придется ждать суда для обмена

Тем не менее, его адвокат Марк Фейгин считает, что в вопросе его освобождения есть положительные сдвиги

25.01.2017 11:49:47 Андрей Грозин: Среди казахов гораздо больше «сильных людей», чем среди узбеков

Поэтому беспроблемный транзит власти в Казахстане под вопросом
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Дайджест

26.01.2017 14:22:45
Назарбаев отдает часть полномочий, чтобы сделать государство более устойчивым
26.01.2017 12:51:56
Дайджест событий в Армении за текущую неделю
26.01.2017 12:29:56
Демография: в ожидании провала
26.01.2017 11:47:24
Школьное образование в Таджикистане
26.01.2017 11:11:05
Локальные выгоды от транстихоокеанского провала
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Видео / Aудио

Каким будет новый миропорядок? Первая Студия. Выпуск от 24.01.2017
Украина — США: развод по-американски? Особая статья от 24.01.2017
Жарихин об Украине на Пиджаках
Вечер с Владимиром Соловьёвым. Эфир от 23.01.2017
Глобализация и конфликтность мира
Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников
Соседи или союзники?
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Комментарии

С чем связаны политические реформы в Казахстане

Политические реформы в Казахстане связаны с решением вопроса о преемнике президента Нурсултана Назарбаева, считает заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института СНГ Андрей Грозин.

Журналисту Сущенко придется ждать суда для обмена

Тем не менее, его адвокат Марк Фейгин считает, что в вопросе его освобождения есть положительные сдвиги

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Аналитика

Элиты украинского майдана сами развалят страну. Не надо им мешать

Сядем на край обрыва и будем ждать, пока проплывет труп врага.

Белорусам пора учить польский язык и отдавать свои земли Польше?

Как дорого белорусам обойдутся заигрывания их властей с Польшей?

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Дайджест

Назарбаев отдает часть полномочий, чтобы сделать государство более устойчивым

Президент Казахстана отметил, что после передачи части полномочий для главы государства станут приоритетом стратегические функции - роль верховного арбитра в отношениях между ветвями власти

Дайджест событий в Армении за текущую неделю

Обзор 19-25 января
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Экономика

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Комментарии

Европа заставит Украину закупать газ у России

Скоро стороны должны согласовать новую цену на «голубое топливо»

Борьба с коррупцией в ЦА: взяточники не по карману государству
Ряд государства в Центральной Азии меняют законодательство в интересах противодействия коррупции. По мнению экспертов, власти хотят "задобрить" народ и укрепить свою репутацию
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Аналитика

В Москве прошла конференция по Международному транспортному коридору «Север-Юг»

В рамках проведения этой конференции прошло техническое заседание, в качестве модератора которого выступил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Конец транзитной роли Украины

России ни в коем случае не стоит продлевать эту роль

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Дайджест

Локальные выгоды от транстихоокеанского провала

Экономист Евгений Винокуров о том, насколько отказ США от ТТП облегчит работу ЕАЭС

Тбилиси сдался «Газпрому»?

Раньше Грузия соглашалась на транзит газа в Армению только при оплате «натурой».
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Безопасность

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Комментарии

Афганистан: исламисты-националисты против халифатчиков

Средства массовой информации и особенно интернет в последние дни пребывают в странном радостном возбуждении: в Афганистане одна запрещённая в России террористическая организация - "Исламское государство" (ИГИЛ) - объявила джихад другой запрещённой в России террористической организации – движению "Талибан".

Савченко просит обменять российских заложников на украинских террористов

Если подтвердится, что среди пленных есть граждане РФ, российская сторона тщательно изучит списки Савченко и наличие в них россиян, считает заместитель заведующего отделом Украины Института стран СНГ, политолог Денис Денисов.
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Аналитика

Религиозный экстремизм в Центральной Азии: основные общие причины появления
Доклад  зав.Отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, с.н.с. Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН А.В. Грозина на VI-м Международном форуме «Ислам в мультикультурном мире». «Межконфессиональное согласие и преодоление радикализма». Россия, Казань. 17 – 18 декабря 2016
В Минске завершилось предпоследнее в этом году заседание Контактной группы по Донбассу

Украинская сторона, фактически отказалась от своих обязательств

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Дайджест

Военный союз России и Армении

Обиды Азербайджана Израилю в обузу

Таджикско-афганский рубеж: чего ждать из-за Пянджа?

Политики и эксперты уже не первый год выражают обеспокоенность обстановкой в сопредельном с Таджикистаном афганском приграничье.

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Комментарии

Антон Половенко: Николаевская, Одесская и Херсонская области это историческая территория Северного Причерноморья!

О событиях весны 2014 года в Николаеве в интервью «Материку» рассказал один из лидеров «Николаевского Антимайдана» Антон Половенко

Петр Гецко: Наш идеал –это восстановленная УССР и мы это реализуем!

В преддверии празднования очередной годовщины Переяславской Рады о текущем положении украинских русинов «Материку» рассказал Глава международного центра «Матица Русинов», Петр Гецко.

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Аналитика

В защиту очевидного

Считают ли сами белорусы себя оскорбленными?

Белоруссия: провокации поставлены на поток?

В последнее время в Республике Беларусь значительно активизировались деструктивные группировки различной ориентации, деятельность которых нацелена на сталкивание страны на путь украинского майдана.

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Дайджест

Демография: в ожидании провала

На протяжении 2016 года «Росстат» трижды фиксировал в России снижение рождаемости, в связи с чем СМИ заговорили о возможном возврате к убыли населения.

Школьное образование в Таджикистане

Бравурные реляции Минобрнауки и жестокая реальность
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Комментарии

Информационная война

Хунта продолжает публиковать свои фейки.

Не спешите осуждать Митрополита Онуфрия

Зачем УПЦ ходатайствовала за оккупанта Новороссии Колодия, освобожденного в ЛДНР по ходатайству Блаженнейшего митрополита?

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Аналитика

"Фроловликс" как оружие информационной войны против православно-патриотического сообщества

Заявление Кирилла Фролова относительно компиляций на основе вскрытой электронной почты

О возрождении одной из бесценных культурно-духовных традиций на постсоветском пространстве

Тасаввуф становится чрезвычайно востребованным и среди мусульманской элиты постсоветских обществ, что еще более затрудняет поиск ее представителями приемлемых путей к Всевышнему и конкретных духовных наставников.

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Дайджест

Мусульмане России рассредоточиваются

В исламском сообществе наблюдается децентрализация и вероятна смена элит

Православные татары в Институте стран СНГ

Православные татары в Институте стран СНГ

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Комментарии

Кыргызстан и Россия

В г. Ош (Киргизия) в апреле прошла «Неделя российского кино в Кыргызстане. Древний город Ош». Комментирует это событие С.К.Шарипова.

Триллер «Украина»: Европа узнает о насильственной бандеризации «Незалежной»

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков рассказал, что слова режиссёра и реакция на фильм украинских властей отчетливо свидетельствуют о том, что в Европе никто не знает толком, ни где находится Украина, ни тем более об ужасах насильственной бандеризации страны.

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Аналитика

Следующий флешмоб - декламация Гоголя!
На Киевском вокзале состоялся флэшмоб с пением малороссийской песни "Распрягайте хлопцы, кони" в исполнении движения "Сорок сороков" в знак единства православного русского народа.
Исход

В Ялте состоялось гражданское и церковное поминовение граждан России, погибших в ходе гражданской войны 1917-1922 гг., а также граждан России, вынужденных уйти в изгнание и умерших на чужбине.

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Дайджест

Безрадостный праздник, или Плач об украинской письменности
Почти двадцать лет, с 1997 года, 9 ноября официальная Украина отмечает праздник – День украинской письменности и языка.
Как русичи стали «украинцами»

Своими взглядами на происхождение украинцев поделился академик Национальной Академии наук Украины, директор Института археологии НАН Украины Петр Толочко, автор книги «Откуда пошла Русская земля».
Николай Максимович Сергеев

Научный сотрудник, представитель Института стран СНГ в Республике Беларусь
Владимир Евгеньевич Соловьев

Исполнительный директор АНО "Институт стран СНГ в городе Севастополе"
Юрий Владимирович Баранчик

Старший научный сотрудник отдела Белоруссии Института стран СНГ
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