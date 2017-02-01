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Комментарии
- Соотечественники готовы подставить свое плечо
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Почта депутата Государственной Думы К.Ф.Затулина продолжает пополняться десятками писем каждый день. В основном обращаются те соотечественники, кто отчаялся получить ясные ответы в органах миграции на вопросы о легализации в России, о получении Российского гражданства. Есть письма признательности за внесенные законопроекты, в которых выражается надежда, что они не «застрянут» на думских этажах, и письма поддержки, в которых - готовность подставить свое плечо в нелегкой работе депутата.
- Осужден за высказывание
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В Казахстане к 5,5 годам лишения свободы приговорен житель Северо-Казахстанской области за дискуссию в социальной сети «Вконтакте». Ему вменены в вину возбуждение национальной розни и призывы к нарушению целостности Республики Казахстан.
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Аналитика
- Цивилизационные возможности России в новых международных реалиях
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Заседание Международного Византийского Клуба в пресс-центре «Парламентской газеты»
- Вскоре победоносные российские войска войдут во Львов
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Миллионы людей и, в первую очередь, русские Украины на востоке страны, на юге, в центральных областях и западных, ждут освобождения.
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Дайджест
- Геополитические сдвиги дают новые возможности России
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О них шла речь на очередном заседании «Византийского клуба» в пресс-центре «Парламентской газеты»
- Нелегальные мигранты выгодны не экономике в целом, а только теневому сектору
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Сегодня вопрос - принимать или не принимать мигрантов - остро стоит для всех развитых стран. Как обстоят дела в России? Нужно ли нам такое количество временных мигрантов или необходимо лучше использовать собственные трудовые ресурсы? Об этом в интервью «Русскому веку» рассуждает научный сотрудник сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем Российского института стратегических исследований Сергей Галиев.