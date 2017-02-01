Константин Затулин получил высокую награду от московского муфтия

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Материк

Информационно-аналитический портал постсоветского пространства

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Интститут стран СНГ

Cоотечественники

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Тема дня

Союзное государство: Что дальше?

Союзное государство: Что дальше?

Прямая речь


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Аналитика

03.02.2017 16:35:11 Перспективы развития Молдовы и Приднестровья после президентских выборов

В Институте стран СНГ 26 января 2017 года состоялся круглый стол на тему: «Перспективы развития Молдовы и Приднестровья после президентских выборов»

03.02.2017 14:55:54 Через Минск любой иностранец мог бесконтрольно попасть в Москву

Для чего была создана погранзона, почему Минск сделал реверанс Европе в ущерб интересам России и потеряем ли мы партнера?

03.02.2017 14:03:39 Цивилизационные возможности России в новых международных реалиях

Заседание Международного Византийского Клуба в пресс-центре «Парламентской газеты»
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Новости

03.02.2017 16:16:59
Премьер Молдавии встретился с главой ТПП России
03.02.2017 15:47:43
Лукашенко поручил возбудить дело в отношении главы Россельхознадзора
03.02.2017 15:44:30
Минобороны Эстонии не даст разрешение на въезд в страну ансамбля им. Александрова
03.02.2017 15:02:57
Лукашенко обвинил РФ в нарушении международных договоров
03.02.2017 12:20:33
Минобороны РФ выразило протест военному атташе Украины из-за действий украинского Ан-26
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Комментарии

03.02.2017 17:18:21 Михаил Ремизов: Есть красная линия, за которую Лукашенко не может зайти

О том, как далеко могут зайти в «обмене любезностями» Минск и Москва «Материку» рассказал президент Института национальной стратегии, председатель президиума экспертного совета при председателе коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Ремизов.

03.02.2017 14:49:37 Лукашенко любит устраивать бег на месте в сторону Запада

Замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал традиционным поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко, который славится своими громкими высказываниями в адрес России, и, несмотря на это, часто добивается своих целей во время переговоров.

03.02.2017 14:43:14 Владимир Жарихин: Порошенко пытается вернуть внимание к Украине

Заявления президента Украины Петра Порошенко о намерении провести в стране референдум о вступлении в НАТО – это демагогия, они никак не повлияют на перспективы присоединения к альянсу, считает замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
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Дайджест

03.02.2017 16:30:59
Обвинения Лукашенко
03.02.2017 15:41:20
«Фээсбэшник одним росчерком пера перечеркнул все договоренности»
03.02.2017 14:39:10
Дайджест событий в Крыму в СМИ за прошедшую неделю
03.02.2017 13:22:31
Геополитические сдвиги дают новые возможности России
03.02.2017 12:24:37
Нелегальные мигранты выгодны не экономике в целом, а только теневому сектору
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Видео / Aудио

С чем связаны надежды, возложенные на Трампа?
Представители бизнеса и власти Сочи собрались за круглым столом
Грозин: Казахстан создает политическую систему по примеру Кыргызстана
Игорь Шишкин на программе "Поединок"
Грозин о том, как визит Путина укрепит отношения России и Таджикистана
Союзу быть?! Место встречи от 27.01.2017
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Комментарии

Михаил Ремизов: Есть красная линия, за которую Лукашенко не может зайти

О том, как далеко могут зайти в «обмене любезностями» Минск и Москва «Материку» рассказал президент Института национальной стратегии, председатель президиума экспертного совета при председателе коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Михаил Ремизов.

Лукашенко любит устраивать бег на месте в сторону Запада

Замруководителя Института стран СНГ Владимир Жарихин назвал традиционным поведение президента Белоруссии Александра Лукашенко, который славится своими громкими высказываниями в адрес России, и, несмотря на это, часто добивается своих целей во время переговоров.

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Аналитика

Перспективы развития Молдовы и Приднестровья после президентских выборов

В Институте стран СНГ 26 января 2017 года состоялся круглый стол на тему: «Перспективы развития Молдовы и Приднестровья после президентских выборов»

Через Минск любой иностранец мог бесконтрольно попасть в Москву

Для чего была создана погранзона, почему Минск сделал реверанс Европе в ущерб интересам России и потеряем ли мы партнера?

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Дайджест

Обвинения Лукашенко

Президент Беларуси заявил, что республика сможет обойтись без российской нефти, если на кону стоит независимость; также белорусский лидер считает, что с введением Россией пограничных зон отношения двух стран ухудшатся

«Фээсбэшник одним росчерком пера перечеркнул все договоренности»

Александр Лукашенко жестко раскритиковал Москву
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Экономика

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Комментарии

Экономическая нестабильность вынуждает Белоруссию сделать Россию своим внешним врагом

Александру Лукашенко придется все-таки найти 2 миллиарда долларов

Европа заставит Украину закупать газ у России

Скоро стороны должны согласовать новую цену на «голубое топливо»

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Аналитика

В Москве прошла конференция по Международному транспортному коридору «Север-Юг»

В рамках проведения этой конференции прошло техническое заседание, в качестве модератора которого выступил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Конец транзитной роли Украины

России ни в коем случае не стоит продлевать эту роль

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Дайджест

Локальные выгоды от транстихоокеанского провала

Экономист Евгений Винокуров о том, насколько отказ США от ТТП облегчит работу ЕАЭС

Тбилиси сдался «Газпрому»?

Раньше Грузия соглашалась на транзит газа в Армению только при оплате «натурой».
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Безопасность

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Комментарии

Танки в Авдеевке с молчаливого согласия ОБСЕ?

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков о том, как Би-би-си нашло танки ВСУ, которые «проглядели» в ОБСЕ.

Линия столкновения: кому выгодна новая война в Донбассе

В Госдуме объяснили, почему Россия поддержала резолюцию Совбеза ООН, внесенную Украиной.

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Аналитика

Религиозный экстремизм в Центральной Азии: основные общие причины появления
Доклад  зав.Отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, с.н.с. Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН А.В. Грозина на VI-м Международном форуме «Ислам в мультикультурном мире». «Межконфессиональное согласие и преодоление радикализма». Россия, Казань. 17 – 18 декабря 2016
В Минске завершилось предпоследнее в этом году заседание Контактной группы по Донбассу

Украинская сторона, фактически отказалась от своих обязательств

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Дайджест

Авдеевку не жалко: хорватский сценарий Киева для Донбасса

Авдеевку не жалко: хорватский сценарий Киева для Донбасса

В интересах безопасности России

Юридическое признание Москвой республик Донбасса может оказаться единственным эффективным способом нейтрализации безрассудной политики Киева
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Комментарии

Соотечественники готовы подставить свое плечо

Почта депутата Государственной Думы К.Ф.Затулина продолжает пополняться десятками писем каждый день. В основном обращаются те соотечественники, кто отчаялся получить ясные ответы в органах миграции на вопросы о легализации в России, о получении Российского гражданства. Есть письма признательности за внесенные законопроекты, в которых выражается надежда, что они не «застрянут» на думских этажах, и письма поддержки, в которых - готовность подставить свое плечо в нелегкой работе депутата.

Осужден за высказывание

В Казахстане к 5,5 годам лишения свободы приговорен житель Северо-Казахстанской области за дискуссию в социальной сети «Вконтакте». Ему вменены в вину возбуждение национальной розни и призывы к нарушению целостности Республики Казахстан.

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Аналитика

Цивилизационные возможности России в новых международных реалиях

Заседание Международного Византийского Клуба в пресс-центре «Парламентской газеты»

Вскоре победоносные российские войска войдут во Львов

Миллионы людей и, в первую очередь, русские Украины на востоке страны, на юге, в центральных областях и западных, ждут освобождения.

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Дайджест

Геополитические сдвиги дают новые возможности России

О них шла речь на очередном заседании «Византийского клуба» в пресс-центре «Парламентской газеты»

Нелегальные мигранты выгодны не экономике в целом, а только теневому сектору

Сегодня вопрос - принимать или не принимать мигрантов - остро стоит для всех развитых стран. Как обстоят дела в России? Нужно ли нам такое количество временных мигрантов или необходимо лучше использовать собственные трудовые ресурсы? Об этом в интервью «Русскому веку» рассуждает научный сотрудник сектора демографии, миграции и этнорелигиозных проблем Российского института стратегических исследований Сергей Галиев.
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Комментарии

Информационная война

Хунта продолжает публиковать свои фейки.

Не спешите осуждать Митрополита Онуфрия

Зачем УПЦ ходатайствовала за оккупанта Новороссии Колодия, освобожденного в ЛДНР по ходатайству Блаженнейшего митрополита?

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Аналитика

Белоруссия - это Западная Россия

Реакция Кирилла Фролова на антиправославную статью в «Дойче Велле».

"Фроловликс" как оружие информационной войны против православно-патриотического сообщества

Заявление Кирилла Фролова относительно компиляций на основе вскрытой электронной почты

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Дайджест

О степени компетентности людей, отвечающих за межконфессиональные отношения

О степени компетентности людей, отвечающих за межконфессиональные отношения

Православное духовное просвещение на евразийском пространстве

В рамках Рождественских чтений 26 января 2017 года при содействии Византийского клуба и активном участии православных татар состоялся значимый семинар, посвященный истории и актуальным вопросам православной духовно-просветительской деятельности среди коренных и малочисленных народов России.
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Комментарии

Кыргызстан и Россия

В г. Ош (Киргизия) в апреле прошла «Неделя российского кино в Кыргызстане. Древний город Ош». Комментирует это событие С.К.Шарипова.

Триллер «Украина»: Европа узнает о насильственной бандеризации «Незалежной»

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков рассказал, что слова режиссёра и реакция на фильм украинских властей отчетливо свидетельствуют о том, что в Европе никто не знает толком, ни где находится Украина, ни тем более об ужасах насильственной бандеризации страны.

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Аналитика

Следующий флешмоб - декламация Гоголя!
На Киевском вокзале состоялся флэшмоб с пением малороссийской песни "Распрягайте хлопцы, кони" в исполнении движения "Сорок сороков" в знак единства православного русского народа.
Исход

В Ялте состоялось гражданское и церковное поминовение граждан России, погибших в ходе гражданской войны 1917-1922 гг., а также граждан России, вынужденных уйти в изгнание и умерших на чужбине.

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Дайджест

Безрадостный праздник, или Плач об украинской письменности
Почти двадцать лет, с 1997 года, 9 ноября официальная Украина отмечает праздник – День украинской письменности и языка.
Как русичи стали «украинцами»

Своими взглядами на происхождение украинцев поделился академик Национальной Академии наук Украины, директор Института археологии НАН Украины Петр Толочко, автор книги «Откуда пошла Русская земля».
Екатерина Ильинична Шибаева

Старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ
Илья Николаевич Галинский

Директор приднестровского научно-исследовательского института стратегического анализа и прогнозирования.

Ольга Александровна Иванова



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