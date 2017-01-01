Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Фотоальбом Сергея Горбачева «От Третьей обороны – к Русской весне»

Сергей Лавров наградил директора и сотрудников Института стран СНГ

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Интститут стран СНГ

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Тема дня

Донбасс: замороженный конфликт

Донбасс: замороженный конфликт

Прямая речь


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Аналитика

09.01.2017 11:58:29 "Тёмный двойник церкви" как спецпроект

О попытках ослабить Русскую Православную Церковь

09.01.2017 11:11:06 Первый визит Додона символичен

Первый свой визит президент Молдовы Игорь Додон совершил в Приднестровье
30.12.2016 13:48:02 225 лет Ясскому миру

225 лет Приднестровье в составе России
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Новости

09.01.2017 14:58:10
В Латвию в конце февраля прибудет бронетанковая рота США
09.01.2017 14:55:22
ФАС России озвучила рост цены транзита нефти через Белоруссию
09.01.2017 14:41:00
Партия Саакашвили раскололась
09.01.2017 13:29:34
Кишинев и Тирасполь сошлись во мнениях по поводу военного присутствия РФ
09.01.2017 12:22:57
Азаров назвал реальным создание правительства Украины в изгнании
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Комментарии

09.01.2017 14:12:33 Хлопунть дверью напоследок – хоть кого то задержать

В последние дни Обамы возможен арест Вадима Новинского и масштабный политическо-репрессивный процесс против УПЦ МП,считает глава АПЭ Кирилл Фролов

30.12.2016 15:26:41 В Госдуме назвали разрешение Киева стрелять по самолетам опасным

Решение украинских властей разрешить военным открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу, очень опасно, учитывая хаос и неразбериху, которая творится в стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

30.12.2016 12:27:51 Андрей Грозин: Одними визитами отношения в ЦА не улучшить

По мнению эксперта Института стран СНГ, страны Центрально-Азиатского региона стали охотнее идти на контакт и стремятся решить существующие противоречия, а сохраняющаяся общая угроза терроризма еще больше сплачивает разные народы
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Дайджест

09.01.2017 14:02:40
Политпрогноз: Что ждет Украину в 2017 году?
09.01.2017 13:31:59
Молдавия между Россией и ЕС
09.01.2017 13:26:25
Януковичу в Рождество придумали религиозное обвинение
09.01.2017 13:15:36
В январе 2017 года Украина возьмется за русский язык
09.01.2017 11:19:16
Экс-глава Госкомиссии по религии Кыргызстана: Муфтият может контролировать Таблиг Джамаат
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Видео / Aудио

Константин Затулин: Создание СНГ было отвлекающим моментом. Главная задача - распад СССР
Итоги года. Время покажет. Выпуск от 29.12.2016
Константин Затулин и Дмитрий Белик в программе "Актуально"
Грозин: Азимова в Душанбе ждали давно
Убийство посла России. Право голоса от 20.12.2016
После Алеппо. Право голоса от 19.12.2016
Обзор событий недели на Украине
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Комментарии

Хлопунть дверью напоследок – хоть кого то задержать

В последние дни Обамы возможен арест Вадима Новинского и масштабный политическо-репрессивный процесс против УПЦ МП,считает глава АПЭ Кирилл Фролов

В Госдуме назвали разрешение Киева стрелять по самолетам опасным

Решение украинских властей разрешить военным открывать огонь по самолетам, нарушающим госграницу, очень опасно, учитывая хаос и неразбериху, которая творится в стране, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

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Аналитика

Первый визит Додона символичен

Первый свой визит президент Молдовы Игорь Додон совершил в Приднестровье
Выступление Константина Затулина на Европейском русском форуме
Выступление первого заместителя председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы РФ, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина на Европейском русском форуме.
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Дайджест

Политпрогноз: Что ждет Украину в 2017 году?
Конец 2016 года ознаменовался проявлением целого ряда тенденций, указывающих на то, что первый послемайданный политический цикл на Украине подходит к завершению.
Молдавия между Россией и ЕС

Что ждет Молдову в 2017 году
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Экономика

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Комментарии

Борьба с коррупцией в ЦА: взяточники не по карману государству
Ряд государства в Центральной Азии меняют законодательство в интересах противодействия коррупции. По мнению экспертов, власти хотят "задобрить" народ и укрепить свою репутацию
Россия укрепляет транзитный потенциал

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обсудил с коллегой из Казахстана создание «Нового шелкового пути»

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Аналитика

В Москве прошла конференция по Международному транспортному коридору «Север-Юг»

В рамках проведения этой конференции прошло техническое заседание, в качестве модератора которого выступил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Конец транзитной роли Украины

России ни в коем случае не стоит продлевать эту роль

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Дайджест

Авиационный спор России и Таджикистана: в проигрыше – рядовые пассажиры

Авиационный спор России и Таджикистана: в проигрыше – рядовые пассажиры

Партнёрский союз Ахметова и Порошенко: политэкономия войны

Мир на Украине – это желание миллионов и миллионов людей. Как внутри страны, так и далеко за её пределами. Похоже, одной из главных причин, почему не удаётся наладить мирное урегулирование, стало формирование в стране т.н. политэкономии войны, когда не только действующая власть и конфигурация правящей коалиции, но и экономика строится на военном противостоянии, а война – средство заработка для крупных финансово-промышленных групп.
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Безопасность

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Комментарии

Украинские силовики бегут от Дебальцево, зализывать раны

Украинские силовики во время неудачной наступательной операции на Дебальцево понесли крупные потери.

Украина устроила провокацию под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год

Украина устроила кровавую провокацию с попыткой прорыва войск под Дебальцево с целью сорвать перенос Минских соглашений на 2017 год. Такое мнение высказал политолог Денис Денисов, эксперт Института стран СНГ.

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Аналитика

Религиозный экстремизм в Центральной Азии: основные общие причины появления
Доклад  зав.Отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, с.н.с. Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН А.В. Грозина на VI-м Международном форуме «Ислам в мультикультурном мире». «Межконфессиональное согласие и преодоление радикализма». Россия, Казань. 17 – 18 декабря 2016
В Минске завершилось предпоследнее в этом году заседание Контактной группы по Донбассу

Украинская сторона, фактически отказалась от своих обязательств

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Дайджест

Говоря о переломе в Донбассе, Турчинов поспешил с выводами

Глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал ложью заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о том, что ВСУ улучшили свои позиции в Донбассе и начали «освобождать оккупированные территории». Напротив, по словам Плотницкого, именно украинские силовики потерпели тяжелое поражение и понесли огромные потери. Чья же версия событий ближе к истине?

Итоги года для Донбасса

"Минск-2" так и остался на бумаге

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Комментарии

Россияне не считают Украину надежным партнером

Больше всего граждане доверяют Белоруссии и Казахстану

Владимир Жарихин: Меджлис хочет быть единственным представителем крымских татар

Amnesty International призвала Россию разрешить деятельность Меджлиса крымских татар. Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин отметил, что эта организация ставит себя выше закона страны.

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Аналитика

225 лет Ясскому миру

225 лет Приднестровье в составе России

Отрезанный ломоть или часть народа?

Слабость российской политики в работе с соотечественниками наиболее резко проявляется в ключевом вопросе: о праве наших соотечественников на российское гражданство.

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Дайджест

В январе 2017 года Украина возьмется за русский язык

Украинские депутаты просят о его защите и поддержке

Русский язык на Украине загонят в гетто

Новый закон о госзащите приравняет его к языкам национальных меньшинств
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Комментарии

Не спешите осуждать Митрополита Онуфрия

Зачем УПЦ ходатайствовала за оккупанта Новороссии Колодия, освобожденного в ЛДНР по ходатайству Блаженнейшего митрополита?

РПЦ никогда не согласится на независимость Украинской церкви

Слова Патриарха Кирилла о том, что автокефалии УПЦ МП не будет никогда, являются пророческими и историческими, считает Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов

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Аналитика

"Тёмный двойник церкви" как спецпроект

О попытках ослабить Русскую Православную Церковь

"Чтобы нашу Святую Русь не считали Русью глупой"!

Священный Синод восстанавливает понятийное общерусское пространство.

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Дайджест

Экс-глава Госкомиссии по религии Кыргызстана: Муфтият может контролировать Таблиг Джамаат

Экс-глава Госкомиссии по религии Кыргызстана: Муфтият может контролировать Таблиг Джамаат
Православное большинство граждан России хозяева в своем доме!

Заявление Союза православных граждан
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Комментарии

Кыргызстан и Россия

В г. Ош (Киргизия) в апреле прошла «Неделя российского кино в Кыргызстане. Древний город Ош». Комментирует это событие С.К.Шарипова.

Триллер «Украина»: Европа узнает о насильственной бандеризации «Незалежной»

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков рассказал, что слова режиссёра и реакция на фильм украинских властей отчетливо свидетельствуют о том, что в Европе никто не знает толком, ни где находится Украина, ни тем более об ужасах насильственной бандеризации страны.

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Аналитика

Следующий флешмоб - декламация Гоголя!
На Киевском вокзале состоялся флэшмоб с пением малороссийской песни "Распрягайте хлопцы, кони" в исполнении движения "Сорок сороков" в знак единства православного русского народа.
Исход

В Ялте состоялось гражданское и церковное поминовение граждан России, погибших в ходе гражданской войны 1917-1922 гг., а также граждан России, вынужденных уйти в изгнание и умерших на чужбине.

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Дайджест

Безрадостный праздник, или Плач об украинской письменности
Почти двадцать лет, с 1997 года, 9 ноября официальная Украина отмечает праздник – День украинской письменности и языка.
Как русичи стали «украинцами»

Своими взглядами на происхождение украинцев поделился академик Национальной Академии наук Украины, директор Института археологии НАН Украины Петр Толочко, автор книги «Откуда пошла Русская земля».
Денис Олегович Денисов

Заместитель заведующего отделом Украины
Юлия Александровна Потоцкая

Пресс-секретарь АНО "Институт Стран СНГ в г. Севастополе"
Геннадий Матвеевич Коненко

Старший научный сотрудник  отдела Приднестровья и Молдовы Института стран СНГ, Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2-го класса.
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