Премьера авторской программы К.Затулина «Русский вопрос»

Мы не признаем правомочности этого судилища!

Вопрос депутата К. Затулина Президенту России Владимиру Путину на Валдайском форуме

Материк

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Интститут стран СНГ

Cоотечественники

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Аналитика

20.01.2017 17:31:01 Страсти по закону о выборах губернатора

24 января на сессии Законодательного собрания рассмотрят проект важного и долгожданного закона о выборах губернатора Севастополя. Накануне в городе вновь состоялись обсуждения закона: правительство и депутаты выслушали мнение жителей. Предложений оказалось много, а споры – жаркими. Эксперты считают законопроект далеким от совершенства, но представитель губернатора в Заксобрании отверг практически все идеи общественности.

20.01.2017 15:37:45 Новая глава в российско-молдавских отношениях

Об итогах визита президента Молдовы И. Додона в Москву

20.01.2017 12:36:30 Окно возможностей для официального Минска стремительно сужается

Новые правила игры упорядочат европейское пространство. Обзор блогосферы
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Новости

20.01.2017 15:28:54
В Румынии отреагировали на заявления Додона в Москве
20.01.2017 12:49:57
Горбачев отказался участвовать в процессе по событиям 1991 года в Литве
20.01.2017 12:45:21
Порошенко объявил о закрытии фабрики Roshen в России
20.01.2017 11:35:23
Украинские граждане принимают гражданство РФ
20.01.2017 11:28:07
ОБСЕ будет содействовать активизации политических переговоров по урегулированию приднестровского конфликта
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Комментарии

20.01.2017 17:48:41 Европа заставит Украину закупать газ у России

Скоро стороны должны согласовать новую цену на «голубое топливо»

20.01.2017 11:52:13 Савченко уедет, клоуны останутся

Зачем Киев устроил черный пиар огненной Надежде

19.01.2017 16:23:33 План перезагрузки Киева

Почему ни Трамп, ни кто-либо еще из западных политиков не поможет народу Украины?
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Дайджест

20.01.2017 17:24:26
Сквозь частокол бюрократии
20.01.2017 12:57:13
Эстонским русскоязычным подросткам устроили проверку на лояльность
20.01.2017 12:30:53
Восточная Европа хочет разорвать союз России и Беларуси
20.01.2017 12:23:07
«Я – Волноваха», или О чем молчит мировая общественность
20.01.2017 11:44:39
Русофобия Порошенко: преступление и наказание
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Видео / Aудио

Константин Затулин выступил за облегченное получение гражданства для соотечественников
Соседи или союзники?
Украинские перспективы
Иран: год после отмены международных санкций
Казачье образование на Кубани
В Бельгии случился кризис толерантности
Украина в призме нового миропорядка
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Комментарии

Савченко уедет, клоуны останутся

Зачем Киев устроил черный пиар огненной Надежде

План перезагрузки Киева

Почему ни Трамп, ни кто-либо еще из западных политиков не поможет народу Украины?

 перейти в раздел

Аналитика

Страсти по закону о выборах губернатора

24 января на сессии Законодательного собрания рассмотрят проект важного и долгожданного закона о выборах губернатора Севастополя. Накануне в городе вновь состоялись обсуждения закона: правительство и депутаты выслушали мнение жителей. Предложений оказалось много, а споры – жаркими. Эксперты считают законопроект далеким от совершенства, но представитель губернатора в Заксобрании отверг практически все идеи общественности.

Новая глава в российско-молдавских отношениях

Об итогах визита президента Молдовы И. Додона в Москву

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Дайджест

Восточная Европа хочет разорвать союз России и Беларуси

Прибалтика, Украина и Польша не оставляют попыток рассорить Минск с Москвой.

«Я – Волноваха», или О чем молчит мировая общественность

«Я – Волноваха», или О чем молчит мировая общественность
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Экономика

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Комментарии

Европа заставит Украину закупать газ у России

Скоро стороны должны согласовать новую цену на «голубое топливо»

Борьба с коррупцией в ЦА: взяточники не по карману государству
Ряд государства в Центральной Азии меняют законодательство в интересах противодействия коррупции. По мнению экспертов, власти хотят "задобрить" народ и укрепить свою репутацию
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Аналитика

В Москве прошла конференция по Международному транспортному коридору «Север-Юг»

В рамках проведения этой конференции прошло техническое заседание, в качестве модератора которого выступил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Конец транзитной роли Украины

России ни в коем случае не стоит продлевать эту роль

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Дайджест

Тбилиси сдался «Газпрому»?

Раньше Грузия соглашалась на транзит газа в Армению только при оплате «натурой».

Весной доллар на Украине будет стоить 50 гривен…

Весной доллар на Украине будет стоить 50 гривен…
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Безопасность

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Комментарии

Афганистан: исламисты-националисты против халифатчиков

Средства массовой информации и особенно интернет в последние дни пребывают в странном радостном возбуждении: в Афганистане одна запрещённая в России террористическая организация - "Исламское государство" (ИГИЛ) - объявила джихад другой запрещённой в России террористической организации – движению "Талибан".

Савченко просит обменять российских заложников на украинских террористов

Если подтвердится, что среди пленных есть граждане РФ, российская сторона тщательно изучит списки Савченко и наличие в них россиян, считает заместитель заведующего отделом Украины Института стран СНГ, политолог Денис Денисов.
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Аналитика

Религиозный экстремизм в Центральной Азии: основные общие причины появления
Доклад  зав.Отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, с.н.с. Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН А.В. Грозина на VI-м Международном форуме «Ислам в мультикультурном мире». «Межконфессиональное согласие и преодоление радикализма». Россия, Казань. 17 – 18 декабря 2016
В Минске завершилось предпоследнее в этом году заседание Контактной группы по Донбассу

Украинская сторона, фактически отказалась от своих обязательств

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Дайджест

Таджикско-афганский рубеж: чего ждать из-за Пянджа?

Политики и эксперты уже не первый год выражают обеспокоенность обстановкой в сопредельном с Таджикистаном афганском приграничье.

Прибалтика признала особый статус американских военных на своей территории

Прибалтика признала особый статус американских военных на своей территории
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Комментарии

Константин Затулин: Арестованные в Белоруссии журналисты должны быть освобождены
Арест пророссийских журналистов в Белоруссии имеет предвзятые мотивы, возникновение которых должно стать предметом серьезного размышления не только для российского гражданского общества, но и для руководства Российской Федерации, считает директор Института стран СНГ, первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Русский мир станет геополитической реальностью

Об итогах минувшего года, о проблемах, стоящих перед белорусским обществом, движением российских соотечественников и Русским миром «Материк» беседует с известным в Белоруссии общественным деятелем, писателем и публицистом, председателем Координационного совета белорусских организаций российских соотечественников Андреем Евгеньевичем Геращенко.

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Аналитика

Белоруссия: провокации поставлены на поток?

В последнее время в Республике Беларусь значительно активизировались деструктивные группировки различной ориентации, деятельность которых нацелена на сталкивание страны на путь украинского майдана.

Переяславская Рада - это великая ирредента русского народа и она повторится!

17 января в Институте стран СНГ состоялся Круглый Стол, посвященный очередной годовщине Переяславской Рады, состоявшейся 18 января 1654 года.

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Дайджест

Сквозь частокол бюрократии

Увы, но Россия не всегда с добром встречает соотечественников, решивших переселиться на историческую родину.

Эстонским русскоязычным подросткам устроили проверку на лояльность

Учащимся 10-го класса русскоязычных гимназий Эстонии на уроке «Гособорона» раздали анкеты с вопросами о Евросоюзе, угрозах для безопасности страны, России и НАТО. В анкете выделены несколько блоков, содержащих различные вопросы, на которые должны ответить пятнадцатилетние подростки.
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Комментарии

Информационная война

Хунта продолжает публиковать свои фейки.

Не спешите осуждать Митрополита Онуфрия

Зачем УПЦ ходатайствовала за оккупанта Новороссии Колодия, освобожденного в ЛДНР по ходатайству Блаженнейшего митрополита?

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Аналитика

На безрыбье и рак рыба, или почему теперь Филарет слаще Гюлена

Жизнь и поведение без афер и расстриги Миши Денисенко, - так называемого патриарха Филарета (УПЦ КП), - и Вселенского Патриарха Варфоломея (КПЦ), уже становятся нонсенсом. Но ведь если не чудить, то откуда обоим брать деньги?

Исламский срез «матрицы Шульман»

К вопросу о консолидации российских мусульман

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Дайджест

Мусульмане России рассредоточиваются

В исламском сообществе наблюдается децентрализация и вероятна смена элит

Православные татары в Институте стран СНГ

Православные татары в Институте стран СНГ

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Комментарии

Кыргызстан и Россия

В г. Ош (Киргизия) в апреле прошла «Неделя российского кино в Кыргызстане. Древний город Ош». Комментирует это событие С.К.Шарипова.

Триллер «Украина»: Европа узнает о насильственной бандеризации «Незалежной»

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков рассказал, что слова режиссёра и реакция на фильм украинских властей отчетливо свидетельствуют о том, что в Европе никто не знает толком, ни где находится Украина, ни тем более об ужасах насильственной бандеризации страны.

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Аналитика

Следующий флешмоб - декламация Гоголя!
На Киевском вокзале состоялся флэшмоб с пением малороссийской песни "Распрягайте хлопцы, кони" в исполнении движения "Сорок сороков" в знак единства православного русского народа.
Исход

В Ялте состоялось гражданское и церковное поминовение граждан России, погибших в ходе гражданской войны 1917-1922 гг., а также граждан России, вынужденных уйти в изгнание и умерших на чужбине.

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Дайджест

Безрадостный праздник, или Плач об украинской письменности
Почти двадцать лет, с 1997 года, 9 ноября официальная Украина отмечает праздник – День украинской письменности и языка.
Как русичи стали «украинцами»

Своими взглядами на происхождение украинцев поделился академик Национальной Академии наук Украины, директор Института археологии НАН Украины Петр Толочко, автор книги «Откуда пошла Русская земля».
Виктор Петрович Михайлов

Старший научный сотрудник отдела диаспоры и миграции Института стран СНГ
Дмитрий Николаевич Медоев

Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ
Геннадий Михайлович Данилов

Системный администратор АНО "Институт стран СНГ в городе Севастополе"

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