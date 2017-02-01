Константин Затулин: Украина должна быть поставлена на место

В Госдуме заявили, что Украина откровенно саботирует минские договоренности

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Интститут стран СНГ

Cоотечественники

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Тема дня

Обострение ситуации в Донбассе

Обострение ситуации в Донбассе

Прямая речь


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Аналитика

01.02.2017 12:39:16 Стратегия коренной модернизации

Политолог Андрей Грозин — о глобальных изменениях в политической и экономической системах Казахстана

30.01.2017 12:47:53 Белоруссия - это Западная Россия

Реакция Кирилла Фролова на антиправославную статью в «Дойче Велле».

27.01.2017 12:32:16 Выступление Константина Затулина на «Рождественских чтениях»

Выступление Константина ЗАТУЛИНА, первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на «Рождественских чтениях» в Государственной Думе 26 января 2017 года
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Новости

01.02.2017 15:46:17
Киев признал, что ВСУ ведут наступательные действия в Донбассе
01.02.2017 14:52:35
В Госдуму собрались позвать Захарченко для обсуждения минских соглашений
01.02.2017 14:24:09
Представители Приднестровья приглашены на парламентские слушания по проблемам соотечественников в Госдуме
01.02.2017 13:43:59
Занятие с военнослужащими-мусульманами в одной из частей ВКС России
01.02.2017 12:28:31
Совфед призвал Раду остановить преступные действия в Донбассе
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Комментарии

01.02.2017 18:24:22 В Госдуме заявили, что Украина откровенно саботирует минские договоренности

Нынешняя власть на Украине теряет свои позиции, и не придумала ничего лучше, кроме как привлечь к себе внимание обострением ситуации в ДНР, считает руководитель Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

01.02.2017 18:20:00 Константин Затулин: Украина должна быть поставлена на место

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, евразийской интеграции и связям с соотечественниками о причинах нового обострения в Донбассе

01.02.2017 18:05:40 Владимир Жарихин: Прозрение Берлина относительно поведения Киева недолговечно

Заместитель руководителя Института стран СНГ рассказал, почему «прозрение» Берлина в отношении поведения Киева не повод для радости.

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Дайджест

01.02.2017 14:48:11
Авдеевку не жалко: хорватский сценарий Киева для Донбасса
01.02.2017 14:35:56
В интересах безопасности России
01.02.2017 14:31:20
О безвыходном положении Порошенко
01.02.2017 14:18:35
Запад готовит Литву на роль нового «терпилы»
01.02.2017 13:29:58
Комментарий Союза православных граждан
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Видео / Aудио

Грозин: Казахстан создает политическую систему по примеру Кыргызстана
Игорь Шишкин на программе "Поединок"
Грозин о том, как визит Путина укрепит отношения России и Таджикистана
Союзу быть?! Место встречи от 27.01.2017
Владимир Жарихин в программе "Пиджаки"
Каким будет новый миропорядок? Первая Студия. Выпуск от 24.01.2017
Украина — США: развод по-американски? Особая статья от 24.01.2017
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Комментарии

В Госдуме заявили, что Украина откровенно саботирует минские договоренности

Нынешняя власть на Украине теряет свои позиции, и не придумала ничего лучше, кроме как привлечь к себе внимание обострением ситуации в ДНР, считает руководитель Института стран СНГ, депутат Госдумы Константин Затулин.

Константин Затулин: Украина должна быть поставлена на место

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, евразийской интеграции и связям с соотечественниками о причинах нового обострения в Донбассе

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Аналитика

Стратегия коренной модернизации

Политолог Андрей Грозин — о глобальных изменениях в политической и экономической системах Казахстана

Назарбаев был и остается «альфой и омегой» всего происходящего в Казахстане

Зав. Отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин о проекте реформы власти в Казахстане

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Дайджест

О безвыходном положении Порошенко

Нормализация российско-украинских отношений невозможна без изменения формата отношений к сегодняшней Украине и анализу происходящих в ней событий

Запад готовит Литву на роль нового «терпилы»

Депутат законодательного собрания Литвы Линас Бальсис выступил с несколько неожиданным, и, прямо скажем, нетривиальным предложением: «Возвратить в стабильную Европу нестабильный и милитаризированный Калининград и Калининградскую область». «Время Калининграда закончилось», — заявил Бальсис с парламентской трибуны, сообщает портал BaltNews.lt.
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Экономика

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Комментарии

Европа заставит Украину закупать газ у России

Скоро стороны должны согласовать новую цену на «голубое топливо»

Борьба с коррупцией в ЦА: взяточники не по карману государству
Ряд государства в Центральной Азии меняют законодательство в интересах противодействия коррупции. По мнению экспертов, власти хотят "задобрить" народ и укрепить свою репутацию
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Аналитика

В Москве прошла конференция по Международному транспортному коридору «Север-Юг»

В рамках проведения этой конференции прошло техническое заседание, в качестве модератора которого выступил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Евсеев.
Конец транзитной роли Украины

России ни в коем случае не стоит продлевать эту роль

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Дайджест

Локальные выгоды от транстихоокеанского провала

Экономист Евгений Винокуров о том, насколько отказ США от ТТП облегчит работу ЕАЭС

Тбилиси сдался «Газпрому»?

Раньше Грузия соглашалась на транзит газа в Армению только при оплате «натурой».
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Безопасность

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Комментарии

Отрезвление к Киеву может прийти быстро

Совет Безопасности ООН призвал немедленно восстановить режим прекращения огня на востоке Украины. Депутат Госдумы РФ Константин Затулин выразил мнение, что главная задача – принудить Киев к миру.

И вновь продолжается бой

С чем связано обострение ситуации в Донбассе

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Аналитика

Религиозный экстремизм в Центральной Азии: основные общие причины появления
Доклад  зав.Отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ, с.н.с. Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН А.В. Грозина на VI-м Международном форуме «Ислам в мультикультурном мире». «Межконфессиональное согласие и преодоление радикализма». Россия, Казань. 17 – 18 декабря 2016
В Минске завершилось предпоследнее в этом году заседание Контактной группы по Донбассу

Украинская сторона, фактически отказалась от своих обязательств

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Дайджест

Авдеевку не жалко: хорватский сценарий Киева для Донбасса

Авдеевку не жалко: хорватский сценарий Киева для Донбасса

В интересах безопасности России

Юридическое признание Москвой республик Донбасса может оказаться единственным эффективным способом нейтрализации безрассудной политики Киева
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Комментарии

Соотечественники готовы подставить свое плечо

Почта депутата Государственной Думы К.Ф.Затулина продолжает пополняться десятками писем каждый день. В основном обращаются те соотечественники, кто отчаялся получить ясные ответы в органах миграции на вопросы о легализации в России, о получении Российского гражданства. Есть письма признательности за внесенные законопроекты, в которых выражается надежда, что они не «застрянут» на думских этажах, и письма поддержки, в которых - готовность подставить свое плечо в нелегкой работе депутата.

Осужден за высказывание

В Казахстане к 5,5 годам лишения свободы приговорен житель Северо-Казахстанской области за дискуссию в социальной сети «Вконтакте». Ему вменены в вину возбуждение национальной розни и призывы к нарушению целостности Республики Казахстан.

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Аналитика

Выступление Константина Затулина на «Рождественских чтениях»

Выступление Константина ЗАТУЛИНА, первого заместителя председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на «Рождественских чтениях» в Государственной Думе 26 января 2017 года

В защиту очевидного

Считают ли сами белорусы себя оскорбленными?

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Дайджест

Необычный обычный Болотов

На безвременную кончину первого главы ЛНР

Оскопление националистами цивилизационного достоинства украинцев

Оскопление националистами цивилизационного достоинства украинцев
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Комментарии

Информационная война

Хунта продолжает публиковать свои фейки.

Не спешите осуждать Митрополита Онуфрия

Зачем УПЦ ходатайствовала за оккупанта Новороссии Колодия, освобожденного в ЛДНР по ходатайству Блаженнейшего митрополита?

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Аналитика

Белоруссия - это Западная Россия

Реакция Кирилла Фролова на антиправославную статью в «Дойче Велле».

"Фроловликс" как оружие информационной войны против православно-патриотического сообщества

Заявление Кирилла Фролова относительно компиляций на основе вскрытой электронной почты

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Дайджест

Комментарий Союза православных граждан

Силы, препятствующие возвращению Русской Православной Церкви ее храмов и монастырей, являются и антироссийскими силами, и грозой нашим святыням и национальному культурному наследию.

Общеевразийское значение православной татарской культуры

25.01.2017 в храме апостола Фомы на Кантемировской, основанном принявшим мученическую кончину за Веру во Христа отцом Даниилом Сысоевым, при участии Византийского клуба впервые прошла Татарская секция Рождественских чтений (Вторая Православная Татарская Конференция).
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Комментарии

Кыргызстан и Россия

В г. Ош (Киргизия) в апреле прошла «Неделя российского кино в Кыргызстане. Древний город Ош». Комментирует это событие С.К.Шарипова.

Триллер «Украина»: Европа узнает о насильственной бандеризации «Незалежной»

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков рассказал, что слова режиссёра и реакция на фильм украинских властей отчетливо свидетельствуют о том, что в Европе никто не знает толком, ни где находится Украина, ни тем более об ужасах насильственной бандеризации страны.

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Аналитика

Следующий флешмоб - декламация Гоголя!
На Киевском вокзале состоялся флэшмоб с пением малороссийской песни "Распрягайте хлопцы, кони" в исполнении движения "Сорок сороков" в знак единства православного русского народа.
Исход

В Ялте состоялось гражданское и церковное поминовение граждан России, погибших в ходе гражданской войны 1917-1922 гг., а также граждан России, вынужденных уйти в изгнание и умерших на чужбине.

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Дайджест

Безрадостный праздник, или Плач об украинской письменности
Почти двадцать лет, с 1997 года, 9 ноября официальная Украина отмечает праздник – День украинской письменности и языка.
Как русичи стали «украинцами»

Своими взглядами на происхождение украинцев поделился академик Национальной Академии наук Украины, директор Института археологии НАН Украины Петр Толочко, автор книги «Откуда пошла Русская земля».
Ольга Александровна Иванова



Александр Владимирович Фадеев

Заведующий отделом Белоруссии Института стран СНГ
Кирилл Александрович Фролов

Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации православного действия.


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